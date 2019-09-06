Yenikapı'daki makam araçları! Sayı kaç oldu Audi ve Passatlar geldi
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin ihtiyaç fazlası denilen Yenikapı makam araç sergisine lüks araçlar gelmeye başladı. Peki şu ana kadar kaç araç toplandı ve bu araçlar hangi şirketten kiralandı? Lüks Mercedes kimin makam aracı?
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'ihtiyaç fazlası' diyerek toplattığı araçların Yenikapı'daki alana girişleri sürüyor. Dün bir çok Clio marka araç alanda toplanmıştı. Kamuoyunda 'lüks araçlar nerede' soruları sorulmuştu. Bugün o araçlar da gelmeye başladı. Asıl bomba ise Mercedes marka aracın sahibinin CHP'li çıkması oldu. İşte toplanan araç sayısı ve havadan görüntüleri:
Yenikapı'daki makam araç sayısı kaç oldu?
Şu ana kadar toplanan araç sayısının 1000'i geçtiği söyleniyor. İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'de 643 yöneticiye 1717 makam aracı, İSKİ'de 124 yöneticiye 874 makam aracı, İETT'de 48 yöneticiye 150 makam aracı düştüğü, bu araçlardan yılda 120 milyon TL tasarruf edilebileceğini söylemişti. Daha sonra açıklanan İBB'nin 2018 yılı performans raporunda; 93'ü resmi, 1717'si kiralık olmak üzere toplam 1810 adet binek araç olduğu duyurulmuştu.
Mercedes CHP'li üyenin çıktı: Yenikapı'da sergilenen lüks Mercedes makam aracını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hüseyin Aksu'nun kullandığı ortaya çıktı. Aksu, iddialarla ilgili sorulara cevap vermekten kaçındı ve "gündemimiz şu an farklı" dedi. Israrlı sorular üzerine aracı kullandığını itiraf eden Hüseyin Aksu şunları söyledi:
-"Bu araç depoda duruyordu. Bana tahsis edildi. Konuyla ilgili belediyenin basın birimi açıklamayı yapar"
Aksu'ya tahsis edilen araç 2010 model Mercedes S serisi 34 ER 5875 plakalı
Ekrem İmamoğlu araçları ne yapacak?
Araç toplama işlemi pazar gününe kadar devam edecek. İmamoğlu toplama işlemi bitince alanda konuşma yapacak. İmamoğlu katıldığı televizyon programında araçları ne yapacağına ilişkin şunları söyledi:
-“İade edeceğiz. Bir kısmını bulamadık. Baktık, bizden önce devretmişler 23 Haziran’a yakın. Olsun. Gitti ya, önemli olan o"