Yenikapı'daki makam araçları! Sayı kaç oldu Audi ve Passatlar geldi

Ekrem İmamoğlu araçları ne yapacak?

Araç toplama işlemi pazar gününe kadar devam edecek. İmamoğlu toplama işlemi bitince alanda konuşma yapacak. İmamoğlu katıldığı televizyon programında araçları ne yapacağına ilişkin şunları söyledi:

-“İade edeceğiz. Bir kısmını bulamadık. Baktık, bizden önce devretmişler 23 Haziran’a yakın. Olsun. Gitti ya, önemli olan o"