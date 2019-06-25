Yeniden mi birlikteler? Ali Ağaoğlu'nun Petek Ertüre ile samimi pozları olay oldu

Bizden geçti: Ancak Petek Ertüre, geçtiğimiz aylarda Ali Ağaoğlu için, "Ali Bey sadece oğlumun babası. Gönül ilişkimiz bitti. İki medeni insanı gibi oğlumuz için bir araya geliyoruz. 'Yeniden barıştılar' haberlerini artık göremeyeceksiniz. Bizden geçti" demişti.