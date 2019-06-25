Yeniden mi birlikteler? Ali Ağaoğlu'nun Petek Ertüre ile samimi pozları olay oldu
Geçtiğimiz aylarda oğulları Ege'nin doğum gününde bir araya gelen Ali Ağaoğlu ve Petek Ertüre, aylar sonra bir sabah kahvaltısında buluştu. Eski çift, samimi pozlarıyla gündeme oturdu.
Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, oğlu Ege'nin annesi Petek Ertüre ve dostlarıyla sabah kahvaltısında bir araya geldi. Oğlu Ege ile vakit geçiren Ali Ağaoğlu'nun Petek Ertüre İle pozları sosyal medyada "Yeniden mi barıştılar?" sorusunu akıllara getirdi.
Dostları Evrim Kırmızıtaş-Ömer Faruk Başaran çiftiyle kendi bahçesinden topladığı organik ürünlerle kahvaltı keyfi yapan çiftin keyifli halleri dikkat çekti. Ayrıca Ali Ağaoğlu'nun, 44 dönümlük boğaz manzaralı evinde Petek Ertüre ile tekrardan birlikte yaşamaya başladığı iddia edildi.
Bizden geçti: Ancak Petek Ertüre, geçtiğimiz aylarda Ali Ağaoğlu için, "Ali Bey sadece oğlumun babası. Gönül ilişkimiz bitti. İki medeni insanı gibi oğlumuz için bir araya geliyoruz. 'Yeniden barıştılar' haberlerini artık göremeyeceksiniz. Bizden geçti" demişti.
Petek Ertüre kimdir?: Oyuncu Petek Ertüre, 1984 yılında İstanbul'da doğdu. Liseyi Marmara Kolejinin teknik lisesi olan Marmara Radyo Televizyon'da okudu. Ardından Maltepe Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü'nden mezun oldu.