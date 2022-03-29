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Yeniden hortladı İzmir körfezini hızla sarıyor denizin halini görenler şoke oluyor

Anadolu Ajansı
Yeniden hortladı İzmir körfezini hızla sarıyor denizin halini görenler şoke oluyor

İZMİR Çakalburnu Lagünü'nün bir bölümü, havaların ısınmaya başlamasıyla deniz yosunuyla kaplandı.

Yeniden hortladı İzmir körfezini hızla sarıyor denizin halini görenler şoke oluyor

Kirliliğe bağlı olarak deniz suyundaki azot ve fosfor miktarının artmasıyla meydana gelen ve en son geçen yıl sonbaharda etkili olan yosunlar, yeniden İzmir Körfezi'nde yayılmaya başladı.

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Yeniden hortladı İzmir körfezini hızla sarıyor denizin halini görenler şoke oluyor

Halk arasında "deniz marulu" olarak da bilinen deniz yosunları, özellikle iç körfezin güneyinde İnciraltı kıyılarındaki Çakalburnu Lagünü'nü yeşile bürüdü.

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Yeniden hortladı İzmir körfezini hızla sarıyor denizin halini görenler şoke oluyor

Flamingo başta olmak üzere çok sayıda kuşun yaşadığı lagünde, suyun yüzeyi deniz yosunlarıyla örtüldü.

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Yeniden hortladı İzmir körfezini hızla sarıyor denizin halini görenler şoke oluyor

Uzmanlar, denizde yapılacak temizleme çalışmalarının yanı sıra deniz yosununun üremesine neden olacak şartları ortadan kaldırmanın önemine dikkati çekiyor.

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