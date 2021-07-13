Yeni yöntemler gündemde! İşte aşılamada Eylül hedefi...

Yaş gruplarının aşağı doğru inmesi nedeniyle aşıya ilgide azalma yaşanıyor. Yaz tatilleri ve önümüzdeki 9 günlük bayram molasının aşılama hızını düşüreceği hesaplanıyor. Halen günlük yeni doz sayısının 300 bin civarında olduğu belirtiliyor. Bu nedenle ağustos ayı boyunca, aşı kampanyasının hızlanması için yeni yöntemler denenecek.