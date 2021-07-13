Yeni yöntemler gündemde! İşte aşılamada Eylül hedefi...
Yaz tatili ve Kurban Bayramı tatili nedeniyle aşılama hızının yavaşlayacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle ağustos ayı boyunca aşı kampanyasının hızlanması için yeni yöntemler denenmesi gündemde. İşte Türkiye'nin Eylül ayındaki aşılamada hedefi..
Sonbahar gelmeden önce Türkiye’nin büyük bölümünü aşılamak için başlatılan çalışmalar, Kurban Bayramı’nda kesintiye uğrayacak. Bu da vaka sayılarının artması endişesi yarattı.
Yaş gruplarının aşağı doğru inmesi nedeniyle aşıya ilgide azalma yaşanıyor. Yaz tatilleri ve önümüzdeki 9 günlük bayram molasının aşılama hızını düşüreceği hesaplanıyor. Halen günlük yeni doz sayısının 300 bin civarında olduğu belirtiliyor. Bu nedenle ağustos ayı boyunca, aşı kampanyasının hızlanması için yeni yöntemler denenecek.
Delta etkisi için maske-mesafe...
Hürriyet'ten Nuray Babacan ve Buse Özel'in haberine göre yapılan değerlendirmelerde vaka sayısının bayramdan sonra artacağı, Delta varyantının oranının da yükseleceği tahmin ediliyor.
Normalleşme kararları ve bayram hareketliliği hesaba katıldığında temmuz sonunda Türkiye’deki vakaların yüzde 40’ından fazlasının Delta virüsü olacağı belirtiliyor. Bu noktada yapılacak en önemli işlemin, maske ve mesafenin önemini yeniden hatırlamak ve aşılamayı hızlandırarak sürdürmek olduğu kaydediliyor.