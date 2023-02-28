Yeni sevgilisiyle tatilde aşka geldi İrem Derici dudak dudağa pozlarını paylaştı
Aşk hayatında bir türlü yüzü gülmeyen isimlerden İrem Derici, yeni sevgilisiyle Amsterdam tatilinde çekildiği fotoğrafları paylaştı.
Ünlü şarkıcı İrem Derici’nin geçtiğimiz günlerde Survivor’ın yıldızı Atakan Işıktutan ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.
İrem Derici, geçtiğimiz gün oynanan Beşiktaş-Antalyaspor maçına sevgilisiyle gitmişti. Maçın "4.17"nci süresinde sahaya depremzede çocuklar için taraftarlar tarafından oyuncak atılmıştı.
Stadyumdan yaptığı paylaşımla gündeme gelen İrem Derici, "Bir Galatasaray fanatiği olarak çok özel bir maça misafirim. Ağlamaktan helak oldum 4:17 itibariyle. Beraberken o kadar güzeliz ki size anlatamam!" notuyla paylaşmıştı.
Derici, sosyal medya hesabından sevgilisi ile olan fotoğraflarını peş peşe paylaştı.