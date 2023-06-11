Yeni nesil Fiat Doblo Türkiye'de satışa sunuldu! İşte özellikleri ve fiyatı!
Dünya pazarlarına ihraç edilmek hedefiyle 2000 yılında Tofaş fabrikasında üretilmeye başlanan ve Tofaş'ta üretildiği 23 yıl boyunca pek çok başarıya imza atan FIAT Doblo'nun beşinci nesli Türkiye'de satışa sunuldu.
İspanya'da üretilen yeni nesil Doblo'nun tanıtım toplantısı, Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirildi.
FIAT Doblo, Cargo ve Combi gövde seçenekleriyle haziran ayında FIAT bayilerinde yerini alıyor. Bir önceki nesline göre yeni teknolojilerle donatılan Doblo, tasarımının yanında güçlü motor seçenekleri, iç mekanı ve güvenlik sistemleriyle de dikkati çekiyor. Yeni nesil Doblo, manuel şanzımanlı 100 HP gücünde 1,5 litrelik dizel motor seçeneği ve yine aynı motor seçeneğinde hem manuel hem de 8 ileri otomatik şanzımanlı 130 HP gücündeki iki motorla satışa sunuldu.
Doblo Cargo lansmana özel 509 bin 900 TL'den, Doblo Combi ise 644 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla sahiplerini bekliyor. Yeni nesil Doblo, Akdeniz mavi, platin gri, buz beyazı, inci siyahı ve artense gri renkleri ile FIAT showroom'larındaki yerini alıyor.
FIAT Marka Direktörü Altan Aytaç, toplantıda yaptığı konuşmada, "FIAT Professional markası olarak 2022 yılını hafif ticari araçlar ürün gamımızı büyüterek kapatmıştık. Geçtiğimiz yıl 49 bin adet satış gerçekleştirdik ve hafif ticari araç pazarından yüzde 26 pay aldık. Doblo ve Fiorino'nun başarılı performansları sürdü, modellerimiz minivan segmentinin lideri oldu. Geçen yıl aralık ayında orta ticari araç segmentine Fiat Scudo ve Ulysse ile yeniden ve güçlü bir şekilde giriş yaptık ve hafif ticari araç pazarının farklı segmentlerindeki tüm müşteri ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmaya başladık." ifadelerini kullandı.