Yeni Messi denen Emre Mor bunu da yaptı! Olay poz
İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcumuz Emre Mor, geçtiğimiz yıllarda yeteneğiyle herkesi etkilemişti ancak sonrasındaki özel hayatı ve disiplinsiz davranışları bu yeteneğini adeta köreltti.
Milli futbolcumuz Emre Mor, geçtiğimiz yıllarda yeteneğiyle herkesi etkilemiş yeni Messi olarak anılmaya başlamıştı, ancak sonrasındaki özel hayatı ve disiplinsiz davranışları bu yeteneğini adeta köreltti.
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Saha içinden çok, saha dışında yaptıklarıyla gündeme geldi.
Emre Mor özel hayatı ve davnanışlarıyla futboldan uzak kaldı
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Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcumuz Emre Mor (21), geçtiğimiz yıllarda yeteneğiyle herkesi etkilemişti.
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Emre Mor... Yeni Messi olarak da anılıyordu. Ancak özel hayatındaki tercihleri düşüşe geçmesine neden oldu.
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