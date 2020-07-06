Yeni kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? Temmuz'da tutar yükseldi işte hesabı

Hükümet, kıdem tazminatını yakın zamanda gündeme getirdiği tamamlayıcı emeklilik sistemi yani TES'e dönüştürmek için kolları sıvadı. Kıdem tazminatına ilişkin itirazlar ve görüşmeler devam ediyor. Kıdemde yeni sistemin yasal düzenlemesiyle ilgili süreç sürerken, yılın ikinci yarısında uygulanacak kıdem tazminatı tavanı da belli oldu. Tutar 7 bin lirayı aştı. Temmuz ayında işten ayrılan veya emekli olanlar haziran ayında ayrılanlardan daha yüksek kıdem tazminatı alabilecek. Öte yandan memurların emekli ikramiyesi de arttı Peki kıdem tazminatı tavan tutarı nasıl hesaplanıyor? İşte yanıtı ve yeni kıdem tazminatı tavanı ile ilgili bilinmesi gereken diğer ayrıntılar...