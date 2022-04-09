Yeni işini duyan inanamadı! Payitaht Abdülhamid ve Kınalı Kar yıldızı Özlem Conker oyunculuğu bıraktı
Payitaht Abdülhamid dizisinin ardından oyunculuğa ara veren 48 yaşındaki Özlem Conker'in yeni işini duyan hayranları şaştı kaldı.
Oyunculuğa reklam filmleri ile başlayan, 2000 yılında yayımlanan 'Kurşun Kalem' ve 'Vasiyet' (2001) dizilerinin ardından asıl çıkışını 'Kınalı' Kar'la yapan Özlem Conker, 'Karagül' ve 'Payitaht Abdülhamid'de de rol aldı.
Yeni dizi merak edilen 48 yaşındaki güzel, "Artık başka bir projenin içindeyim, ama dizi ve film sektörüyle ilgili değil" yanıtıyla şaşırttı.
Milliyet gazetesinden Ali Eyüboğlu, "Üniversitede Ne Okuyor?" başlığı ile Özlem Conker'in açıklamalarını köşesine taşıdı. İşte Ali Eyüboğlu'nun yazısı...
"Oyuncu Özlem Conker’i tanıdığımda 20’li yaşların sonundaydı. 2002-2004 yılları arasında her bölümü reyting rekorları kıran Kınalı Kar dizisinde oynuyordu.