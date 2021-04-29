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Yeni işini açıkladı! Yusuf Güney'den Demet Akalın'ı kızdıracak sözler: Ayda 300 bin TL kazanıp...

Yeni işini açıkladı! Yusuf Güney'den Demet Akalın'ı kızdıracak sözler: Ayda 300 bin TL kazanıp...

36 yaşındaki şarkıcı Yusuf Güney katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarla olay oldu. Güney'in Demet Akalın'a yaptığı gönderme ise şaşırttı.

Yeni işini açıkladı! Yusuf Güney'den Demet Akalın'ı kızdıracak sözler: Ayda 300 bin TL kazanıp...

Beyaz TV’de Simge Tertemiz ve Mehmet Yıldırım’ın sunduğu 'Hayatın Rengi' programına konuk olan Yusuf Güney, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Güney, programın sunucusu Simge Tertemiz’in "Uzaya gitme hayalleriniz var mı?" şeklindeki sorusuna, dikkat çeken bir itirafla yanıt verdi.

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Yeni işini açıkladı! Yusuf Güney'den Demet Akalın'ı kızdıracak sözler: Ayda 300 bin TL kazanıp...

"Astral seyahatle uzaya gittim, geldim" diyen Güney "Astral seyahat bilimsel olarak da var. Yani düşünce gücüyle bedenden ruhu ayırıp zaman kısıtlaması yaşamadan her yere gidebiliyorsunuz." açıklamasını yaptı.

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Yeni işini açıkladı! Yusuf Güney'den Demet Akalın'ı kızdıracak sözler: Ayda 300 bin TL kazanıp...

Uzaya gittiği belirten Güney "Gezegenler arası da ulaşım sağlayabiliyorsun. Bir süre Astral Seyahat deneyimi yaşadım ve uzaya gitmeyi başardım..." ifadelerini kullandı.

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Yeni işini açıkladı! Yusuf Güney'den Demet Akalın'ı kızdıracak sözler: Ayda 300 bin TL kazanıp...

Ay'da su olduğuyla ilgili Güney "İki sene önce Ay’da su olduğunu söyledim mesela NASA daha yeni açıkladı. Mars’ta bildiğiniz yemyeşil bir göl var ve NASA bunu da yeni açıkladı..." dedi.

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