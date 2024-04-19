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Yeni haliyle Türkiye yollarında! Fiyatıyla dikkatleri üzerine çekmişti

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Yeni haliyle Türkiye yollarında! Fiyatıyla dikkatleri üzerine çekmişti

Yeni Renault Kangoo ürün ailesinden yüzde 100 elektrikli Yeni Kangoo E-Tech ve Yeni Kangoo Van satışa sunuluyor.

Yeni haliyle Türkiye yollarında! Fiyatıyla dikkatleri üzerine çekmişti

Şirketten yapılan açıklamaya göre Renault Kangoo, tarihinde ilk kez elektrikli versiyonuyla yollara çıkıyor.

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Yeni haliyle Türkiye yollarında! Fiyatıyla dikkatleri üzerine çekmişti

Yeni Renault Kangoo E-Tech'in sahip olduğu 90 kW (120 hp) elektromotor ve 45 kWh batarya, araca 285 kilometre menzil (WLTP) sağlıyor. Ayrıca, 115 beygirlik 1.5 Blue dCi motora sahip atletik ve dinamik bir tarza sahip araç, yenilikçi hafif ticari model olarak yer alıyor.

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Yeni haliyle Türkiye yollarında! Fiyatıyla dikkatleri üzerine çekmişti

Yeni Kangoo Van ise otomatik ve manuel vites seçenekleriyle tercih edilebiliyor.

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Yeni haliyle Türkiye yollarında! Fiyatıyla dikkatleri üzerine çekmişti

Yeni Renault Kangoo Van L2 Equilibre versiyonu lansmana özel 915 bin liradan başlayan fiyatla satışa sunulurken, Yeni Renault Kangoo E-Tech yüzde 100 Elektrikli Iconic ise lansmana özel 1 milyon 675 bin liradan başlayan fiyatıyla bugün itibarıyla Türkiye'de satışa sunuluyor.

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