Yeni haliyle Türkiye yollarında! Fiyatıyla dikkatleri üzerine çekmişti

Yeni Renault Kangoo E-Tech'in sahip olduğu 90 kW (120 hp) elektromotor ve 45 kWh batarya, araca 285 kilometre menzil (WLTP) sağlıyor. Ayrıca, 115 beygirlik 1.5 Blue dCi motora sahip atletik ve dinamik bir tarza sahip araç, yenilikçi hafif ticari model olarak yer alıyor.