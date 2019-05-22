Yeni Gelin'in yıldızı Jessica May'in İstiklal Marşı'na verdiği tepki olay oldu
Geçtiğimiz sezon Show TV'de yayınlanan Yeni Gelin adlı dizinin Brezilyalı başrolü Jessica May, katıldığı bir etkinlikte İstiklal Marşı okunurken gözyaşlarını tutamadı.
Yeni Gelin'deki Bella karakteriyle adını tüm Türkiye'ye duyuran ve kısa sürede geniş hayran kitlesine ulaşmayı başaran Jessica May, sosyal medyada bir anda çok konuşulanlar listesine girdi. Geçtiğimiz gün katıldığı bir etkinlikte İstiklal Marşı okunurken gözyaşlarına hakim olamayan May, Türk takipçilerinden takdir topladı.
Geçtiğimiz yıl Türk sevgilisi Hüseyin Kara ile evlenen Jessica May, Türkiye'ye olan hayranlığıyla biliniyor. Güzel oyuncu, katıldığı bir etkinlik sırasında Türkiye'ye olan sevgisinden ziyade saygısını da gösterirken, İstiklal Marşı okunurken verdiği tepkiyle gündeme oturdu.
Hep böyle oluyorum: Etkinliğin ardından muhabirlerin sorularını yanıtlayan Jessica May, "İstiklal Marşı okununca hep böyle oluyorum, Türkiye benim ikinci vatanım" diyerek duygularını dile getirdi.
Kampanyaya destek olmuştu: Geçtiğimiz günlerde Tv8 ekranlarında Fenerbahçe için bağış toplayan Acun Ilıcalı'nın WİNWİN programına dahil olan May, birçok kesim tarafından tepki çekmişti.