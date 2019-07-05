Yeni Gelin'in Jessica May'i asker yolu gözlüyor! Bir deri bir kemik kaldı
Yeni Gelin dizisiyle milyonların gönlüne taht kuran Jessica May, eşini askere uğurlamasının ardından bir deri bir kemik kaldı. Zor günler geçiren May, eşini çok özlediğini dile getirdi.
Yeni Gelin dizisinde canlandırdığı 'Bella' karakteriyle milyonların gönlüne taht kuran güzel oyuncu Jessica May, şu sıralar zor günler geçiriyor. Eşi Hüseyin Kara'yı geçtiğimiz günlerde askere uğurlayan May, önceki gün Etiler'de bir alışveriş merkezinde görüntülendi.
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Bir yıl önce dünyaevine girdiği eşi Hüseyin Kaya'yı uğurlamanın kendisi için oldukça zor olduğunu söyleyen güzel oyuncu, şu sözleri söyledi:
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"Bedelli askerlik yapıyor. Kısa dönem olmasına rağmen, burada yabancı olduğum ve yalnız kaldığım için onu çok özledim.''
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'Benim ailem, her şeyim o. Gideli 3 gün olmasına rağmen 3 kilo verdim. Ben bu tarz durumlardan çok etkileniyorum."
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