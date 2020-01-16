Yeni evlenen imama şok! Karısının erkek olduğu ortaya çıktı!
UGANDA'da iki hafta önce Kyampisi Masjid Noor camisi imamının evlendiği kadının erkek olduğu ortaya çıktı.
Akıllara durgunluk veren olay Uganda'nın Kayunga kasabasında yaşandı. Kyampisi Masjid Noor camisi imamlarından Muhammed Mutumba, 2 hafta önce evlendiği eşinin aslında erkek olduğunu öğrenince hayatının şokunu yaşadı. Talihsiz imam, görevden alındı. Gerçek, ise bakın nasıl anlaşıldı.
Gelin,gelinlik giydi
Muhammed Mutumba isimli imam, 2 hafta önce Swabullah Nabukeera isimli bir kadınla evlendi. İkili arasında düğün yapıldı, gelin gelinlik giydi.
Evlendiklerinden beri cinsel ilişki yaşamadılar
İmamın evlendiği kadın, kendisini Swabullah Nabukeera ismiyle tanıttı. İkili evlendiğinde her şey normal gözüküyordu ancak imam, karısının gece yatarken üzerini çıkarmamasından şikayetçiydi.
Talihsiz imam konuyla ilgili yaptığı açıklamada evlendiklerinden bu yana 2 hafta geçtiğini, 2 haftadır hiç birlikte olmadıklarını, çünkü eşinin ona "regl dönemindeyim" dediğini söyledi.