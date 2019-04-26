Yeni 'Bond' filminin yıldızları belli oldu!
25. 'Bond' filminin yıldız kadrosu belli olmaya başladı. 'Bond' kızı olarak Kübalı güzel oyuncu Ana De Armas yer alırken kötü adamı ise Rami Malek oynayacak.
Serinin yazarı Ian Fleming'in Jamaika'daki muhteşem evinde düzenlenen bir basın toplantısında 25. Bond filminin kadrosu açıklandı. Kübalı güzel oyuncu Ana De Armas çekimlerine yeni başlanan 25. Bond filminin kadrosuna katıldı. Armas adı henüz belli olmayan filmde 'Bond' kızı olacak.
Bugüne kadar büyüklü küçüklü birçok projede yer alan Ana De Armes en son Blade Runner 2049 filminde karşımıza çıkmıştı. Çekimlerinin başladığı söylenen 'Bond' filminin henüz vizyon tarihi ile ilgili bir açıklama gelmedi.
Daniel Craig'in beşinci kez 007’yi canlandıracağı 25. Bond filminde kötü adamı Oscar’lı oyuncu Rami Malek’in canlandıracağı açıklandı. Filmin lansmanına bir video mesaj gönderen Malek, “Burada New York’ta bir yapımdayım ama tüm ekibe katılmaya can atıyorum” dedi.
Bohemian Rhapsody'de Freddie Mercury rolüyle Oscar kazanan Rami Malek’in, 25. James Bond filminde kötü adam karakterini canlandıracağı açıklandı.