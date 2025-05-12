Yeni Bir Sayfa Açmak Zamanı!!!

Türkiye, yarım asırlık bir meselede belki de en kritik eşikte… Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklaması tarihi nitelikte: “Bütün engelleri aştık, PKK bugün yarın silah bırakacak, örgüt feshedilecek. Ardından hepimiz için yeni bir dönem başlayacak.”

50 Yıllık Pranganın Sonu mu Geliyor?

Sayın Erdoğan’ın sözlerinin ardından gözler Kandil’e çevrildi. Gelen haberler, sadece PKK'nın değil, onu da kapsayan çatı örgüt KCK’nın silah bırakma ve fesih kararı aldığı yönünde. Bu adım atılır ve resmiyet kazanırsa, bu sadece bir örgütün sonu değil; bir çağın kapanışı, yeni bir Türkiye’nin başlangıcı olacak.

KCK Ne Anlama Geliyor?

KCK (Koma Civakên Kurdistan), PKK’nın da içinde yer aldığı geniş bir yapı. Sadece Türkiye değil; İran, Irak ve Suriye’deki uzantılarıyla da ilişkilidir. Bu nedenle, alınan kararın sadece Türkiye’yi değil, bölgeyi etkileyen sonuçları olacaktır.

PKK’nın silah bırakması önemli, ancak KCK’nın fesih kararı alması silahlı, siyasi, sosyal ve kültürel tüm faaliyetlerin sona erdirileceği anlamına geliyor. Bu, bugüne kadar yürütülen süreçlerin sonuç verdiğine işaret ediyor.

Neden Şimdi?

Bu sorunun çok birden fazla cevabı var.

Uluslararası baskı ve yeni dengeler açısından bir okuma yaparsak; Orta Doğu’da kartlar yeniden karılıyor. Türkiye, Suriye ve Irak’ta etkinliğini artırırken, Batı ve ABD ile ilişkilerde yeni bir denge kuruluyor. Türkiye siyasi türbülansa girmeden yol almalıdır.

İç dinamikler açısından bakarsak; Türkiye, ekonomik ve toplumsal anlamda ciddi bir dönüşüm sürecinde. Kürt sorununun çözümü, bu dönüşümün önünü açarak ilerlemesini sağlayabilir.

50 Yıllık Pranga Çözülüyor mu?

PKK’nın 1978’de kurulması, on binlerce insanın hayatına mal oldu. Sadece Türk halkı değil, Kürt halkı da bu savaşın ağır bedellerini ödedi. 50 yıl sonra, ilk kez bu yükten kurtulma ihtimali konuşuluyor.

Bu süreçte güven ilk adım. Sonrasında siyasi irade gerekiyor. Karşılıklı provokasyonlara kapı aralanmaması, sürecin toplumsal tabana doğru aktarılması ve şeffaflık ilkeleri kritik önem arz ediyor.

Yeni Bir Dönem Mümkün mü?

Bu açıklamalar pratiğe dönüşürse, Türkiye sadece bir güvenlik sorununu değil, tarihsel bir toplumsal yarayı da iyileştirme fırsatı yakalayacaktır.

Kürt halkı için eşitlik ve herkes için barış, huzur ve yeni bir toplumsal süreç inşa edilebilir.

Bu yeni bir sürecin başlangıcı olacaktır. Silahların susması, sadece bir ön koşuldur. Hakiki süreç; siyasi, kültürel, sosyolojik alanlarda yapılacak yeniliklerle ve kazanımlarla mümkün olacaktır.

Bakıldığında; bugün yapılan açıklamalar, sadece siyasi gelişme değil aynı zamanda Türkiye’nin 50 yıllık en ağır, en büyük sorunlarından birinin sonlandırılmasıdır. Sayın Bahçeli’nin siyasi ikbalini ipotek ederek ortaya koymuş olduğu bu iradeye aklıselimle, sabırla ve kararlılıkla desteklenmelidir.

Barış hayal değil…

Hakikat olabilecek kadar yakında!