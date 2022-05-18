Yeni aşkıyla yakalanınca Doğu Demirkol kaçtı! Farah Zeynep Abdullah'tan sonra gönlünü bakın kime kaptırdı
Bir dönem Farah Zeynep Abdullah ile aşk yaşayan Doğu Demirkol, önceki gün kız arkadaşıyla yakalandı.
2019 yılının son ayında oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile komedyen Doğu Demirkol'un aşk yaşandığı ortaya çıkmıştı.
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Mart 2020'de ayrılan ikiliden Demirkol'un adı, Zeynep Koçak ve Simge Sütşurup'la aşk dedikodularına karışmıştı.
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Son olarak ünlü isimlerin kostümler içinde şarkı söylediği 'Maske Kimsin Sen' yarışmasında jüri üyeliği yaptı.
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Komedyen Doğu Demirkol, önceki gün kız arkadaşıyla birlikte Arnavutköy’deki bir mekan çıkışı görüntülendi.
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