Yeni aşkıyla kameralara yakalandı! Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur küplere bindi
Son dönemde eski eşi Taner Şafak ile arasındaki nafaka davasıyla gündeme gelen şarkıcı Tuğçe Tayfur, önceki gece Ortaköy'de görüntülendi.
Tuğçe Tayfur, tüm bunların ardından geçtiğimiz gece Ortaköy'de objektiflere yansıdı.
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Sahne aldığı mekanda Tayfur'un yanında adının Burak Kalfa olduğu öğrenilen bir erkek de vardı.
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Mekan içinde samimi oldukları ve yakınlaştıkları iddia edilen ikili, basın mensuplarını görünce bir hayli gerildiler.
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Tayfur, muhabirlere "Mekan içinde samimi olduğunuz söyleniyor. Neler söylemek istersiniz?" şeklindeki sorusuna epey sinirlendi.
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