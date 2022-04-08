BIST 2.375
DOLAR 14,75
EURO 16,02
ALTIN 915,49

Yeni aşkıyla kameralara yakalandı! Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur küplere bindi

Yeni aşkıyla kameralara yakalandı! Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur küplere bindi

Son dönemde eski eşi Taner Şafak ile arasındaki nafaka davasıyla gündeme gelen şarkıcı Tuğçe Tayfur, önceki gece Ortaköy'de görüntülendi.

Yeni aşkıyla kameralara yakalandı! Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur küplere bindi

Tuğçe Tayfur, tüm bunların ardından geçtiğimiz gece Ortaköy'de objektiflere yansıdı. 

113
Yeni aşkıyla kameralara yakalandı! Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur küplere bindi

Sahne aldığı mekanda Tayfur'un yanında adının Burak Kalfa olduğu öğrenilen bir erkek de vardı.

213
Yeni aşkıyla kameralara yakalandı! Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur küplere bindi

Mekan içinde samimi oldukları ve yakınlaştıkları iddia edilen ikili, basın mensuplarını görünce bir hayli gerildiler.

313
Yeni aşkıyla kameralara yakalandı! Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur küplere bindi

Tayfur, muhabirlere "Mekan içinde samimi olduğunuz söyleniyor. Neler söylemek istersiniz?" şeklindeki sorusuna epey sinirlendi.

413