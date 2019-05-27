Yeni askerlik sisteminin avantajları TOKİ'den evde öncelik ücretsiz ulaşım

Subaylığa giden bir yol açılmış olacak

Hem sivil yaşamlarını hem de askeri hayatlarını olumlu yönde etkileyecek avantajların olacağı yeni askerlik sisteminde, personel, sözleşmeli er, uzman erbaş, astsubay ve subaylığa geçişte daha avantajlı olacak. Böylece bir meslek sahibi olma imkanına kavuşacak. Subaylığa kadar giden bir yol açılmış olacak.