Yeni askerlik sisteminin avantajları TOKİ'den evde öncelik ücretsiz ulaşım
Yeni askerlik sitemin yasalaşmasıyla askerlik görevinin ilk 6 ayını tamamlayan ve ikinci 6 aya uzatma tercihini kullanan personelin, hem sivil yaşamlarını hem de askeri hayatlarını olumlu yönde etkileyecek avantajlar olacak.
Yeni askerlik sistemine ilişkin ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Milli Savunma Komisyonunda kabul edilen kanun teklifinin yasalaşmasıyla birlikte personelin, hem sivil yaşamlarını hem de askeri hayatlarını olumlu yönde etkileyecek avantajları olacak.
İkinci altı ayını uzatma tercihini kullanan gençlere avantajlar
Güvenlik uzmanlarından alınan bilgiye göre, yeni askerlik siteminin yasalaşmasıyla askerlik görevinin ilk 6 ayını tamamlayan ve ikinci 6 aya uzatma tercihini kullanan gençlere bazı avantajlar sağlanacak.
Subaylığa giden bir yol açılmış olacak
Hem sivil yaşamlarını hem de askeri hayatlarını olumlu yönde etkileyecek avantajların olacağı yeni askerlik sisteminde, personel, sözleşmeli er, uzman erbaş, astsubay ve subaylığa geçişte daha avantajlı olacak. Böylece bir meslek sahibi olma imkanına kavuşacak. Subaylığa kadar giden bir yol açılmış olacak.
Uzman erbaşlığa ve sözleşmeli erliğe müracaatları diğer personele nazaran 100 üzerinden 20 puan avantajlı olarak değerlendirilecek.