Yeni askerlik düzenlemesiyle terhis olan askerlerin sevinçleri görülmeye değer
Meclis'te yeni askerlik düzenlemesiyle askerliğin 6 aya düşürülmesi sonrası 6 aylık vatani görev süresini dolduran askerler terhis olmaya başladı.
Antalya’da yeni askerlik sistemi kapsamında 6 ayını dolduran askerler erken terhis sevinci yaşadı. Birliklerinden çıkan askerler büyük mutluluk yaşarken, arkadaşları ve komutanları ile vedalaşıp evlerinin yolunu tuttu.
Son içtimasını veren askerler daha sonra valizlerini topladı. Komutanları ve geride kalan arkadaşlarıyla vedalaşan askerler mutlu bir şekilde birliklerinden dışarı çıktı.
Hepsinin yüzünden mutluluk gözlenen askerler komutanlık önünde özçekim yapmayı da ihmal etmedi. Askerler hep bir ağızdan‘ En büyük jandarma’ dedikten sonra birbirleriyle vedalaşıp, evlerinin yolunu tuttu.
Arkadaşları ile ve komutanları ile vedalaşan askerler, tezkerelerini alarak evlerine doğru yola çıktı. Askerlerin bir kısmı arkadaşlarından ayrılacağı için hüzün yaşarken, bir kısmı da büyük sevinç yaşadı.