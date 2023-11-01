Yeni asgari ücret 15 bin üstü olacak! Tüm hesaplar yapıldı refah payı detayı

Ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, önceki gün "Memur, emekli, işçi enflasyondan korunacak. Önceliğimiz vatandaşı enflasyonun olumsuz etkilerinden korumak ve hızla önlemler almaktır" dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de dün "Çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik ve bundan sonra da ezdirmeyeceğiz" şeklinde konuştu.