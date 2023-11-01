Yeni asgari ücret 15 bin üstü olacak! Tüm hesaplar yapıldı refah payı detayı
Yeni asgari ücret için zam hazırlıkları başlarken, ekonomi yönetimi ‘çalışanların enflasyonun etkilerinden korunacağı’ mesajının altını çizmeye devam ediyor. Ocak 2024 “asgari ücret zammı ne olacak?’ sorusu gündemdeki sıcaklığını korurken tüm formüller 15 bin liranın üzerindeki tutarlara işaret ediyor.
8 milyona yakın asgari ücretli Ocak zammına kilitlendi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmaları Aralık'ta start alacak ancak şimdiden hazırlıklar başladı. Türk-İş asgari ücretlilerin söz sahibi olacağı bir model için kolları sıvadığını duyururken, ekonomi yönetiminden 'çalışanların enflasyonun etkilerinden korunacağı' yönünde mesajlar geliyor.
Önce Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, "Enflasyonun getirmiş olduğu yükü azaltmak hepimizin ortak hedefi. Yıl sonunda asgari ücrette bu yükü hafifletmek adına önemli bir gündemimiz olduğunu paylaşmak isterim" açıklaması yaptı.
Ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, önceki gün "Memur, emekli, işçi enflasyondan korunacak. Önceliğimiz vatandaşı enflasyonun olumsuz etkilerinden korumak ve hızla önlemler almaktır" dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de dün "Çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik ve bundan sonra da ezdirmeyeceğiz" şeklinde konuştu.
İŞTE FORMÜLLER
Takvim’de yer alan habere göre, bu çerçevede yeni asgari ücretin enflasyon verileri dikkate alınarak belirlenmesi ve bir refah payı eklenmesi bekleniyor.