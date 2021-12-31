Yeni araştırma! Koivd-19'un Omicron varyantının T hücrelerini aşmakta zorlandığı belirlendi

Yale Üniversitesi ile ortak çalışmalar yapan medRxiv isimli kuruluşun araştırmasında, Omicron'un kapsamlı mutasyonlarına ve nötralize edici antikorlara karşı azaltılmış duyarlılığına rağmen "aşı veya doğal enfeksiyon tarafından harekete geçirilmiş T hücrelerinin, Kovid-19'a karşı güçlü engel oluşturduğu" belirtildi.