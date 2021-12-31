BIST 1.864
DOLAR 13,35
EURO 15,11
ALTIN 776,36

Yeni araştırma! Koivd-19'un Omicron varyantının T hücrelerini aşmakta zorlandığı belirlendi

Anadolu Ajansı
Yeni araştırma! Koivd-19'un Omicron varyantının T hücrelerini aşmakta zorlandığı belirlendi

ABD'de yapılan araştırma, bağışıklık sisteminin ikinci basamak savunmasının önemli bir parçası olan T hücrelerinin, Kovid-19'un Omicron varyantını tanıma ve saldırmada etkili olduğu, bu sayede çoğu enfeksiyonun insan vücudunda ilerlemesini önlediğini tespit etti.

Yeni araştırma! Koivd-19'un Omicron varyantının T hücrelerini aşmakta zorlandığı belirlendi

Yale Üniversitesi ile ortak çalışmalar yapan medRxiv isimli kuruluşun araştırmasında, Omicron'un kapsamlı mutasyonlarına ve nötralize edici antikorlara karşı azaltılmış duyarlılığına rağmen "aşı veya doğal enfeksiyon tarafından harekete geçirilmiş T hücrelerinin, Kovid-19'a karşı güçlü engel oluşturduğu" belirtildi.

17
Yeni araştırma! Koivd-19'un Omicron varyantının T hücrelerini aşmakta zorlandığı belirlendi

Kovid-19 aşısı olmuş veya hiç aşı yaptırmamış gönüllülerden alınan T hücrelerini Omicron virüsüne maruz bırakarak gözlemleyen bilim adamlarının hazırladıkları ön raporda, "Omicron'a karşı iyi korunmuş T hücresi bağışıklığının, şiddetli Kovid-19'dan korunmaya katkıda bulunması muhtemeldir." ifadesi yer aldı.

27
Yeni araştırma! Koivd-19'un Omicron varyantının T hücrelerini aşmakta zorlandığı belirlendi

Araştırmada ayrıca Kovid-19'a karşı güçlendirici aşıların, bulaşma riski diğerlerine göre çok daha yüksek olan Omicron varyantına karşı enfeksiyon riskini ciddi oranda düşürdüğü belirtildi.

37
Yeni araştırma! Koivd-19'un Omicron varyantının T hücrelerini aşmakta zorlandığı belirlendi

Yeni bulgu, Kovid-19'un Omicron varyantına yakalanan yakınlarıyla aynı evi paylaşan tam aşılıların Delta'ya göre 3 ila 4 kat daha fazla enfeksiyon kapma riski taşıdıklarını ancak takviye doz alanların bu riski oldukça azalttığını ortaya koydu.

47