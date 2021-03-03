Yemin dizisinden Gökberk Demirci'nin ayrılacağı iddiası olay oldu gerçek ortaya çıktı
Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Yemin dizisinden başrol Gökberk Demirci'nin ayrılacağı iddiası ortalığı karıştırdı.
Yemin dizisi cumartesi ve pazar akşamları Kanal 7 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Özge Yağız ve Gökberk Demirci ile başlayan dizi hikayesi Yağız'ın ayrılığı ile izleyicileri sarsmış ve büyük bir boşluk yaratmıştı.
Yemin dizisinin başrol oyuncusu Gökberk Demirci ile ilgili ortaya atılan iddia şimdiden dizinin hayranlarını tedirgin etmeyi başardı.
Sosyal medyada bazı kaynaklar Gökberk Demirci'nin ayrılacağı yönünde iddiaları dile getirdi.
3 sezonu geride bırakan ve 4. sezon için henüz anlaşma imzalamayan Gökberk Demirci'nin akıbeti şu an için henüz net bir şekilde açıklama yapılmasa da hakkında çıkan olumsuz haberlerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.