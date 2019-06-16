Yemekteyiz'den apar topar ayrılan Onur Büyüktopçu'nun yeni işi belli oldu

İlk olarak Acun Ilıcalı ile anlaşamadığı öne sürülen Onur Büyüktopçu, çok geçmeden sunuculuk görevinden ayrıldığını duyurmuştu. Yeni sezonda Yemekteyiz programını sunacak kişinin Seda Sayan olmasının ardından ise sevilen oyuncunun yeni projesi merakla beklenir hale gelmişti. İşte Onur Büyüktopçu'nun ekranlardaki yeni projesi...