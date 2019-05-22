Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın'a hırsız şoku! Uyurken soyuldu

Yemeksepeti’nin kurucusu olan teknoloji girişimcisi Nevzat Aydın’ın ünlü iş insanı Richard Branson’a ait safari kampında soyulduğu attığı tweet ile ortaya çıktı. Aydın, daha önce birçok ünlü isme de ev sahipliği yapmış olan kampta hiçbir güvenlik önlemi olmadığını iddia etti.