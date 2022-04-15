Yemek krizi patladı! Sakatlık işleri değiştirecek: Acun Ilıcalı bombayı patlattı: Kimse bunu beklemiyordu
Acun Ilıcalı'nın sunumuyla TV8'de ekrana gelen Survivor'un son bölümünde heyecan dorukta yaşandı.
Survivor All Star’da ödül oyunu heyecanı dün akşama damga vurdu. Ada şartlarının ve açlığın gittikçe ağırlaştığı Survivor'da dün akşamki yemekli ödül oyunu için kıyasıya bir rekabet yaşandı.
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Oyunların ilk ayağı olan kadınlar turunu, üç kadın yarışmacısı kalan ünlüler takımı kazandı.
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Oyunun ikinci turunda erkekler ödülü kazanmak için ter döktü.
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Oyunun başında ünlüler takımı skoru 7-1'e kadar getirse de gönüllüler takımı güzel bir geri dönüş sağladı ve skoru 7-6'ya kadar getirdiler.
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