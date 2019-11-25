Yeliz Yeşilmen'in otobanda benzini bitince hüngür hüngür ağladı
Yeliz Yeşilmen'in otobanda benzini bitince sosyal medyadan ağlayarak yaşadığı zorluğu anlattı.
Oyuncu Yeliz Yeşilmen, otobanda seyir halindeyken benzini bitince arabasını boşa alıp 10 kilometre gitmek zorunda kaldığını sosyal medya hesabı Instagram'dan ağlayarak anlattı.
114
''Çok yıprandım'' diyerek ağlayan Yeşilmen, yaşadığı zorluğu şu sözlerle anlattı:
-"Sıfır benzin arabayla, bitmiş benzinli arabayla boşa alıp 10 kilometre gitmeyi başardım ama çok yıprandım. Kimlerin gözü kalıyor bilmiyorum..."
214
Geçtiğimiz günlerde de ünlü oyuncu metroya bindiği anları sosyal medya hesabından paylaşarak çok korktuğunu belirtmişti.
314
Yeliz Yeşilmen, 'metro facia'sının ardından otobanda da benzini bitince yaşadığı bu zorlukları nazara bağladı.
İşte Yeliz Yeşilmen'in benzini bitince ağlayarak anlattığı o anlar
414