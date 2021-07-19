Yeliz Yeşilmen gözyaşlarıyla anlattı! Oğlu kaza geçirdi: Bütün deniz kan oldu!
Yeliz Yeşilmen'in çocuklarıyla birlikte çıktığı tatil kabusa döndü. Yeşilmen, denize girmek isterken merdivenlerden düşen oğlu Birbey'in durumunu anlatırken gözyaşlarına boğuldu.
Yaşadıklarını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaşan Yeliz Yeşilmen, şunları söyledi:
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"Denize girerken merdivenden düştü. Ayağının bütün arkası, eti kalktı. Bütün deniz kan oldu, ben çok korktum. Beni arayan kişilere dönemiyorum. Sonra... Daha sonra..."
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Yeliz Yeşilmen, sakinleştikten sonra olayın detaylarını da anlattı:
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Bütün deniz kan...
"Allah beterinden korusun ama çok korktum. Birbey denize grierken, o basamaklardan ayağı kayıp düşmüş. Bütün deniz kan.
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