Yeliz Yeşilmen eşiyle ilgili ifşasıyla şok etti: Sonum Bergen gibi olmasın

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlülerden biri olan Yeliz Yeşilmen, önceki günlerde gözyaşları içinde bir açıklama yaptı. Yeşilmen, paylaştığı bir videoda sonunun eşi tarafından yüzüne atılan kezzapla görme yetisini kaybeden ve öldürülen Bergen gibi olmasını istemediğini söyledi. Bu sözleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.