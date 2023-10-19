Yeliz Yeşilmen: ''Dilan Polat gecekonduda yaşıyordu, ona ben baktım''
Yeliz Yeşilmen, Türkiye gündeminde yer alan Dilan Polat'la ilgili şok eden itiraflarda bulundu.
Yeşilmen, sosyal medya hesabından yaptığı bir yorumda, Dilan Polat'ın çocuklarının fotoğrafçısı olduğunu söyleyerek zamanında birçok şehre birlikte gittiklerini, kendisine reklam desteği verdiğini ve Dilan Polat'ın da bu desteğe emekle geri döndüğünü belirtti.
Çok iyi arkadaş olduklarını ifade eden Yeliz Yeşilmen, o zamanlarda Dilan Polat'ın evinin gecekondu sayılabilecek bir ev olduğunu, durumlarının da çok kötü olduğunu itiraf etti.
"Bu mertebelere geldikten sonra beni unuttu, aramadı, sormadı, değer vermedi" diyen Yeliz Yeşilmen, kendi kozmetik markasını çıkarıp yardım istediğinde Dilan Polat'ın reddettiğini söyleyerek, 'Ona düşmez kalkmaz bir Allah dikkat et dedim ama beni çok kırdı' dedi.
Durumlarının çok kötü olduğunu söyleyen ünlü isim, zengin olduktan sonra kendisini unuttuğunu ve aramadığını da sözlerine ekledi.