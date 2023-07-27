Yazınız kabusa dönmesin! Klimadan ve mevsim geçişlerinden tutulan boyunlara dikkat

"Ancak özellikle mevsim geçişlerinde ve yaz günlerinde cereyanda kalmak ve yaygın olarak kullanılan klimalar boyun tutulmasını kolaylaştıran faktörlerin başında gelir. Bu sebeple klimanın sebep olabileceği bu rahatsızlığı önleyebilmek için bulunduğunuz ortamın havası birden değil yavaş yavaş soğutulmalı ve özellikle terledikten sonra klimalı veya esintili ortamlarda bulunmaktan kaçınılmalı, mümkünse pamuklu bir fular ile boyun korunmalıdır" dedi.