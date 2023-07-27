Yazınız kabusa dönmesin! Klimadan ve mevsim geçişlerinden tutulan boyunlara dikkat
Yaz aylarında ve mevsim geçişlerinde her yaştan insanın yaşayabileceği boyun tutulması kabusunuz olmasın. Boyun tutulmasından nasıl korunabileceğinizi Doktor Berrin Akpınar açıkladı.
Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doktor Berrin Akpınar boyun tutulmasından konusunda uyarılarda bulundu. Doktor Akpınar, "Boyun tutulması her yaş grubunda görülebilen, genellikle sabahları karşılaşılan, belirgin bir şekilde başı oynatamama, boynu özellikle tek yöne çevirememe, boyun kaslarında ağrı gibi rahatsızlıkla ortaya çıkan, yaşam kalitesini önemli derecede etkileyen bir durumdur’’ dedi.
Boynu destekleyen kasların aşırı gerilmesi sonucu genellikle ortaya çıkan boyun tutulması hakkında konuşan Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doktor Berrin Akpınar, özellikle mevsim geçişlerinde cereyanda kalmanın bu rahatsızlığa neden olabileceği konusunda uyardı.
Doktor Berrin Akpınar, "Genellikle boynu destekleyen kasların aşırı gerilmesi ile oluşur. Ağır bir cisim kaldırmak, aşırı spor, iş aktivitesi, yanlış masa başı çalışması, yanlış pozisyonda uyuma, yüksek yastık, kötü seyahat koşulları, başı sürekli sabit tutmak, koltuk gibi sert ve düzensiz yerde uyumak, başı aniden sert bir şekilde bir tarafa çevirmek gibi birçok sebepleri vardır."
"Ancak özellikle mevsim geçişlerinde ve yaz günlerinde cereyanda kalmak ve yaygın olarak kullanılan klimalar boyun tutulmasını kolaylaştıran faktörlerin başında gelir. Bu sebeple klimanın sebep olabileceği bu rahatsızlığı önleyebilmek için bulunduğunuz ortamın havası birden değil yavaş yavaş soğutulmalı ve özellikle terledikten sonra klimalı veya esintili ortamlarda bulunmaktan kaçınılmalı, mümkünse pamuklu bir fular ile boyun korunmalıdır" dedi.