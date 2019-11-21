Yay burcu aşk uyumu
Yay burcu aşk uyumu tablosuna göre Yay kadını ve erkeği en iyi hangi burçlarla anlaşır? Aşkta sınır tanımayan özgürlükçü Yay burçları Yay-Koç, Yay-Boğa, Yay-İkizler, Yay-Yengeç, Yay-Aslan, Yay-Başak, Yay-Terazi, Yay-Akrep, Yay-Yay, Yay-Oğlak, Yay-Kova, Yay-Balık burcu aşk uyumu ve aşk uyumu tablosunun detayları haberimizde.
Yay burcu aşk uyumu detaylarını sizler için derledik. Yay burcunun, Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burcuyla aşk uyumu tablosundaki detayları sizler için derledik. Haberimizden Yay burcunun diğer burçlarla olan aşk uyumu detaylarını okuyarak ilişkinizi güçlendirebilir, partnerinizin isteklerini tahmin edebilirsiniz. Öncelikle aşık Yaylar nasıl olur sorusunun yanıtıyla başlayalım. Yay burcularının aşk hayatında nasıl olduklarını öğrenmek Yay burcunun aşk uyumu tablosuna da hakim olmanızı kolaylaştırır. Maceradan, seyahatlerden hoşlanıyorsanız, Yay burcu tam size göre olabilir. Sınır tanımayan özgürlüğü, iyilikseverliği, insanlara karşı cömert ve paylaşımcı yaklaşımı onu son derece cazip kılar. Hayatınızda yepyeni pencereler, bakış açıları katabilir, bir Yay burcuyla asla sıkılmazsınız. Ancak Yay burcun sevgiliniz asla size özel kalmaz. Çevresinde her daim bir dolu arkadaşı, kendi düşünce ve felsefeleri vardır. Bağımsız ruhludur ve onu rahat bırakmalı, işine gücüne ve yaptıklarına karışmamalısınız. Ona her zaman ilgi çekici fikirlerle, görüşlerle ve eylemle gelmelisiniz, yeni olan her şeyi deneyimlemekten hoşlandığından ve değişime tutkun olduğundan, aşırı duygusallıktan, derinlikten, dipdipe soluk almayan ilişkilerden, sınırlı, sorumlu, şekilli birlikteliklerden asla hoşlanmaz. Şimdi gelelim Yay-Koç, Yay-Boğa, Yay-İkizler, Yay-Yengeç, Yay-Aslan, Yay-Başak, Yay-Terazi, Yay-Akrep, Yay-Yay, Yay-Oğlak, Yay-Kova, Yay-Balık burcu aşk uyumu ve aşk uyumu tablosunun detayları.
Yay-Koç aşk uyumu: Ateş grubunun iki yüksek enerjili burcu birbirlerine rahatlıkla uyum sağlarlar. İkisi de boş durmayı sevmez. Sürekli kendilerine bir şeyler katmak ister. Özellikle Yay burcunun seyahat tutkusuyla, Koç burcunun yüksek enerjisi birleştiğinde adeta gezgin bir çift olabilirler. Koç burcunun kendinden emin kararlı yapısıyla, Yay burcunun günü yaşayan hayat görüşü uyuşmayabilir. Koç’un biraz daha oluruna bırakması, Yay’ın da daha fazla sorumluluk alması ilişkiyi dengeleyecektir. İyimser ve olumlu düşünen Yay burcu, Koç’un dobra ve sert yapısıyla karşılaştığında ilişkide kendini geriye çekebilir. Bu iki ateş grubunun aşkları da tutkulu olur.
Yay-Boğa aşk uyumu: Toprak grubunun sabit burcu Boğa ile ateş grubunun değişken burcu Yay ilk bakışta ilişkilerinde uyumsuz gözükebilirler. Boğa garantici, planlı bir partner hayali kurarken, Yay burcunun değişken ruh hali ve anı yaşayan hayat tarzı, sabit karakterdeki Boğa burcuyla örtüşmeyebilir. Aynı şekilde yaşam enerjisi yüksek Yay burcu da kendi gibi gezgin, yerinde duramayan, heyecanlı bir partner ister. Boğa burcu ise sakin karakteriyle ayak uydurmakta zorlanabilir. Bu iki burç aşık olursa kendilerini değiştirmek isteyebilirler. Boğa burcu biraz daha yeniliklere açık olmaya çalışırken, Yay burcu da Boğa burcuna sadık bir karakter olacağına dair güven vermelidir.
Yay-İkizler aşk uyumu: Yay ve İkizler burcu birbirlerine 180 derece zıtlıkta iki burçtur. Bu durum ilişkinin başında gerçekten de farklı olduklarını düşündürtse de aslında birçok evlilik zıt burçlar arasında olur. Çünkü kendilerinde olmayan özellikleri partnerlerinde gördükçe, tamamlandıklarını hissederler. İkizler-Yay çifti de birbirlerinde aynı bunu hisseder. İkisi de kısıtlanmaya gelmez. Özgür burçlardır. Sosyalleşmeyi severler. Yay burcunun her şeye iyimser bakması, mantığının yönettiği İkizler burcunun bazen eleştirilerine maruz kalabilir. Bu çift gezmeyi de okumayı da çok sever. Her ikisinin de kültür düzeyi yüksek olabilir. Sürekli merak eden, araştıran bu çift hemen evlenme taraftarı olmayabilir.