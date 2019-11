Yay burcu aşk uyumu detaylarını sizler için derledik. Yay burcunun, Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burcuyla aşk uyumu tablosundaki detayları sizler için derledik. Haberimizden Yay burcunun diğer burçlarla olan aşk uyumu detaylarını okuyarak ilişkinizi güçlendirebilir, partnerinizin isteklerini tahmin edebilirsiniz. Öncelikle aşık Yaylar nasıl olur sorusunun yanıtıyla başlayalım. Yay burcularının aşk hayatında nasıl olduklarını öğrenmek Yay burcunun aşk uyumu tablosuna da hakim olmanızı kolaylaştırır. Maceradan, seyahatlerden hoşlanıyorsanız, Yay burcu tam size göre olabilir. Sınır tanımayan özgürlüğü, iyilikseverliği, insanlara karşı cömert ve paylaşımcı yaklaşımı onu son derece cazip kılar. Hayatınızda yepyeni pencereler, bakış açıları katabilir, bir Yay burcuyla asla sıkılmazsınız. Ancak Yay burcun sevgiliniz asla size özel kalmaz. Çevresinde her daim bir dolu arkadaşı, kendi düşünce ve felsefeleri vardır. Bağımsız ruhludur ve onu rahat bırakmalı, işine gücüne ve yaptıklarına karışmamalısınız. Ona her zaman ilgi çekici fikirlerle, görüşlerle ve eylemle gelmelisiniz, yeni olan her şeyi deneyimlemekten hoşlandığından ve değişime tutkun olduğundan, aşırı duygusallıktan, derinlikten, dipdipe soluk almayan ilişkilerden, sınırlı, sorumlu, şekilli birlikteliklerden asla hoşlanmaz. Şimdi gelelim Yay-Koç, Yay-Boğa, Yay-İkizler, Yay-Yengeç, Yay-Aslan, Yay-Başak, Yay-Terazi, Yay-Akrep, Yay-Yay, Yay-Oğlak, Yay-Kova, Yay-Balık burcu aşk uyumu ve aşk uyumu tablosunun detayları.