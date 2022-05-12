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Yavuz Bingöl'ü kahreden haber! 'En son beni unuttu' demişti: Şahsenem Bacı hastalığı kaç yaşında

Yavuz Bingöl'ü kahreden haber! 'En son beni unuttu' demişti: Şahsenem Bacı hastalığı kaç yaşında

Şarkıcı ve oyuncu Yavuz Bingöl’ün 79 yaşındaki annesi, halk ozanı Şahsenem Bacı'dan kötü haber geldi.

Yavuz Bingöl'ü kahreden haber! 'En son beni unuttu' demişti: Şahsenem Bacı hastalığı kaç yaşında

Yavuz Bingöl katıldığı bir televizyonda annesinin sağlık durumunu anlatırken gözyaşlarına boğulmuştu.

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Yavuz Bingöl'ü kahreden haber! 'En son beni unuttu' demişti: Şahsenem Bacı hastalığı kaç yaşında

 Yavuz Bingöl, annesinin Alzheimer hastası olduğunu ve artık saz çalmayı unuttuğunu belirtmişti. 

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Yavuz Bingöl'ü kahreden haber! 'En son beni unuttu' demişti: Şahsenem Bacı hastalığı kaç yaşında

Bingöl ''Bu çok duygusal bir hastalık. Onu sağlıklı olarak görünce çok duygulandım. En son beni unuttu.'' demişti.

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Yavuz Bingöl'ü kahreden haber! 'En son beni unuttu' demişti: Şahsenem Bacı hastalığı kaç yaşında

Türkiye’nin ilk halk ozanlarından olan Şahsenem Bacı, binden fazla şiiri ve 150 türküsüyle bir döneme damga vurmuştu. Sanatçı, oğlu Yavuz Bingöl’le birlikte albümlere imza atmıştı. 

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