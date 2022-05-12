Yavuz Bingöl'ü kahreden haber! 'En son beni unuttu' demişti: Şahsenem Bacı hastalığı kaç yaşında
Şarkıcı ve oyuncu Yavuz Bingöl’ün 79 yaşındaki annesi, halk ozanı Şahsenem Bacı'dan kötü haber geldi.
Yavuz Bingöl katıldığı bir televizyonda annesinin sağlık durumunu anlatırken gözyaşlarına boğulmuştu.
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Yavuz Bingöl, annesinin Alzheimer hastası olduğunu ve artık saz çalmayı unuttuğunu belirtmişti.
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Bingöl ''Bu çok duygusal bir hastalık. Onu sağlıklı olarak görünce çok duygulandım. En son beni unuttu.'' demişti.
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Türkiye’nin ilk halk ozanlarından olan Şahsenem Bacı, binden fazla şiiri ve 150 türküsüyle bir döneme damga vurmuştu. Sanatçı, oğlu Yavuz Bingöl’le birlikte albümlere imza atmıştı.
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