Yavuz Bingöl'den Kıvırcık Ali'ye vefa paylaşımı Ali Özütemiz kimdir işte ölüm nedeni

BALIKESİR'de "ölüm virajı" olarak bilinen yolda yaptığı kaza sonucu hayatını kaybeden Türk Halk Müziği sanatçısı 'Kıvırcık Ali' mezarı başında anıldı. Geçirdiği trafik kazası sonucu 42 yaşında hayatını kaybeden 'Kıvırcık Ali' lakaplı Türk Halk Müziği sanatçısı Ali Özütemiz vefatının 11. yılında sevenleri tarafından hem sosyal medyada hem de mezarı başında anıldı. 57 yaşındaki sanatçı Yavuz Bingöl, genç yaşta hayatını kaybeden meslektaşıyla ilgili sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımla andı.