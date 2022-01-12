Yavuz Bingöl'den Kıvırcık Ali'ye vefa paylaşımı Ali Özütemiz kimdir işte ölüm nedeni
Ünlü türkücü Kıvırcık Ali'nin ölümünün üzerinden 11 yıl geçti. Yavuz Bingöl eski dostu ve meslektaşı 'Kıvırcık Ali' olarak tanınan Ali Özütemiz için Instagram'da duygusal bir paylaşım yaptı!
BALIKESİR'de "ölüm virajı" olarak bilinen yolda yaptığı kaza sonucu hayatını kaybeden Türk Halk Müziği sanatçısı 'Kıvırcık Ali' mezarı başında anıldı. Geçirdiği trafik kazası sonucu 42 yaşında hayatını kaybeden 'Kıvırcık Ali' lakaplı Türk Halk Müziği sanatçısı Ali Özütemiz vefatının 11. yılında sevenleri tarafından hem sosyal medyada hem de mezarı başında anıldı. 57 yaşındaki sanatçı Yavuz Bingöl, genç yaşta hayatını kaybeden meslektaşıyla ilgili sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımla andı.
11 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden, Kıvırcık Ali olarak tanınan Türk Halk Müziği sanatçısı Ali Özütemiz vefatıyla tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Genç yaşta aramızdan ayrılan ünlü sanatçı vefatının 11. yılında Esenyurt Gülbahçe Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.
Kıvırcık Ali olarak tanınan Ali Özütemiz'in Esenyurt Gülbahçe Mezarlığı'nda yapılan anma törenine MESAM Genel Başkanı Recep Ergül ve beraberindeki heyet ile sanatçının ağabeyi Sadık Özütemiz ve yakınları katıldı.
''Canım arkadaşım Kıvırcık Ali aramızdan ayrılalı 11 yıl oldu"
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Yavuz Bingöl, hayatını kaybeden meslektaşı Kıvırcık Ali ile yıllar önce çekilen bir karesini Instagram hesabından paylaştı. Arkadaşını ölüm yıldönümünde anan Bingöl, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: