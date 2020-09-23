Yavuz Bingöl 'yandaş' eleştirilerine Okan Bayülgen'in programında cevap verdi

Ünlü türkücü, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Bence yandaşlık kötü bir şey değil. Her partinin kendi yandaşı yok mu? Onlar da yandaş sonuçta. Ben bir partili değilim. Bunun yandaşlık olarak algılanması doğru değil. Ben ülkenin sorunlarıyla birebir ilgilenen birisiyim."