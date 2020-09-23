Yavuz Bingöl 'yandaş' eleştirilerine Okan Bayülgen'in programında cevap verdi
Yavuz Bingöl, Okan Bayülgen'in TV100'de yayımlanan Nokta adlı programında yandaş eleştirilerine yanıt verdi.
Okan Bayülgen'in yeni programını Nokta'nın bu haftaki konuğu Yavuz Bingöl oldu. Bingöl, kendisi hakkında 'yandaş' eleştirilerine "Yandaşlık kötü bir şey değil" diyerek açıklık getirdi.
Bingöl, CHP'li bir belediyenin İbrahim Tatlıses ve Tarkan'ın konser ücretinde indirim yapması için kendisinden yardım istediğini de anlattı.
Ünlü türkücü, açıklamasında şu sözlere yer verdi:
"Bence yandaşlık kötü bir şey değil. Her partinin kendi yandaşı yok mu? Onlar da yandaş sonuçta. Ben bir partili değilim. Bunun yandaşlık olarak algılanması doğru değil. Ben ülkenin sorunlarıyla birebir ilgilenen birisiyim."
"Özellikle sol sendikalar, dergiler, gazeteler ve radyolar benim 30 yıllık emeğimin hakkını asla ödeyemez. Ben çok sayıda dayanışma konserine gitmiş bir insanım.''