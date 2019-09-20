Yattığınız yerden para kazanıp dünyayı mı dolaşmak istiyorsunuz! Bu mesleği kıskanacaksınız
İngiliz Alex Shannon'ın ne iş yaptığını öğrenince onu biraz kıskanabilirsiniz. Bu genç adam hepinizin hayal ettiği hayatı yaşıyor hem de hiç yorulmadan.
ABD Los Angeles’ta yaşayan İngiliz Alex Shannon'un sizleri kıskandıracak hikayesi şöyle başlıyor. Alex 10 yılı aşkın süredir moda sektöründe 'yaratıcı yönetmenlik’ yapıyordu. 35 yaşındaki Alex'in hayali ise bambaşkaydı. Sonunda hayalinin peşinde koşmaya karar verdi.
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1.5 yıl önce 'uykuyu kovala' anlamına gelen 'followthenap' adlı Instagram hesabını açtı.
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Ardından da lüks otel odalarındaki yataklarda çektirdiği fotoğrafları paylaşmaya başladı.
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Zamanla geniş takipçi kitlesine ulaştı. Sonra da oteller kendi tesislerinde kalmaları için Alex Shannon'a para ödemeye başladı.
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