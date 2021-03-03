Yatış şekli heyecanlandırdı! Düzce İSKİ kazısında ortaya çıktı inceleme başlatıldı
DÜZCE'den İstanbul'a su götürme çalışmaları yapan İSKİ ekiplerinin yaptığı kazıda bulunan tarihi kalıntılarla ilgili arkeologlar incelemeleri heyecanlandırdı.
İSKİ tarafından Düzce’de Melen Havzası Koruma Projesi kapsamında alt yapı çalışmaları devam ederken, Darıcı Mahallesi’nde tarihi kalıntılar tespit edildi. Tespit sonrasında Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ve Düzce Konuralp Müze Müdürlüğü tarafından kazı çalışması durduruldu.
Düzce Müze Müdürlüğünden bölgede arkeologlar nezdinde tarihi kalıntılarda incelemeler yapıldı.
Yapılan incelemeler sonrasında ortaya mezarlık çıktı.
Arkeologlar nezdinde devam eden kazı çalışması sonrasında bölgede mezarlığın üst katmaları çıkartılınca, mezar içerisinde kemikler ortaya çıktı.