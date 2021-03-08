Yatırım yapacaklar dikkat! En fazla hangisi kazandırdı?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin 'finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını' açıkladı. Buna göre, yıllık en çok külçe altın kazandırdı.
Buna göre, geçen ay en yüksek aylık reel getiri, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 0.25 oranında mevduat faizinde (brüt) gerçekleşirken Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 0.06 oranında yatırımcısına kaybettirdi.
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 0.11, BIST 100 endeksi yüzde 1.2, dolar yüzde 5.4, euro yüzde 6 ve külçe altın yüzde 8.16 oranında yatırımcısının kaybetmesine neden oldu.
TÜFE ile indirgendiğinde DİBS yüzde 0.2 oranında yatırımcısına kazandırırken BIST 100 yüzde 0.89, dolar yüzde 5.11, euro yüzde 5.71 ve külçe altın yüzde 7.88 oranında yatırımcısını kayba uğrattı.
BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 13.71, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 16.42 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.