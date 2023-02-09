Yatak odasında ablasıyla erkek arkadaşını öldürdü! Polisi balkonda karşıladı Samsun'da yaşandı!
SAMSUN'da 19 yaşındaki genç, ablasını ve onun erkek arkadaşını tüfekle öldürüp kendini polise ihbar etti.
Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Orta Mahalle'de dün gece saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki Erdemir E.S., eşinden boşanan ablası Zeliha Nur Sümüş'ün (30) evinde ablasına ve ablasının erkek arkadaşı olan Akın Toraman'a (31) tek kırma tüfekle ateş açtı.
Daha sonra 112 Acil Servis İhbar Hattı'nı arayan genç, kendini ihbar etti. Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi.
Polisi evin balkonunda karşılayan katin zanlısı, evin dış kapısının açık olduğunu söyleyip polisleri eve davet edip teslim oldu.
Polis ve sağlık ekipleri Akın Toraman'ın olay yerinde ölmüş olduğunu tespit ederken, ağır yaralanan Zeliha Nur Sümüş ise ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.