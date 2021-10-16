Yatak odası itirafına şaşırtan yanıt! Selin Şekerci ve İbrahim Selim'den Evlilik açıklaması geldi
BluTV'de yayınlanan Yeşilçam dizisindeki rolüyle gündeme gelen Selin Şekerci ve İbrahim Selim'den evlilik açıklaması geldi.
Yaşadıkları sürpriz aşk ile çok konuşulan Selin Şekerci ve İbrahim Selim çifti, Cihangir sokaklarında yürürken görüntülendi. İkili, muhabirlerle konuşarak kendilerine sorulan soruları cevapladı.
Bir arkadaşlarının mekanından çıktıklarını söyleyen çift, beraber çıktıkları tatilin güzel geçtiğini, zaten magazincilerin kendilerini görüntülediğini anlattı.
İlişkileri hakkında yöneltilen sorulara çift "Her şey yolunda gidiyor" cevabını verdi.
Çift evlenip evlenmeyecekleri sorulduğunda ise "Biz bilmeyiz öyle şeyleri" açıklamasını yaparak kahkaha attı.