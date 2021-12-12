'Yatak odamız' deyip Aziz yıldızı Suzan Kardeş anlattı! Türkan Şoray itiraf şaşırttı
Seksenler dizisinden ayrıldıktan sonra Aziz'de rol almaya başlayan Suzan Kardeş, Türkan Şoray itirafıyla hayranlarını şaşırttı.
Türk Sineması'nın efsane ismi Hülya Koçyiğit'in sunduğu "Film Gibi Hayatlar" adlı programın bu haftaki konuğu makyaj sanatçısı, şarkıcı ve oyuncu Suzan Kardeş oldu.
Kosova doğumlu olan ve küçük yaşta ailesiyle birlikte Türkiye'ye göç eden Kardeş, "Bize, Türk gibi yaşamamız öğretildi Kosova'da. Benim birinci albümümün kitapçığında, 'Ben beş yüz yıl bir camiyle Müslümanlığımı, bir tek Türk okuluyla Türk'lüğümü korudum' yazar." dedi.
"Biz orada ufak bir grubuz sonuçta" diyen Kardeş "Kolay olmadı. Ağabeylerime, dedelerime kolay olmadı. Bizim şansımız kendi vatanımıza geldik. Çok daha mutlu geçti günlerimiz." diye konuştu.
Küçük yaşta çalışmaya başlayan Suzan Kardeş, mesleğe başlama hikayesini, "Önce burada okula almıyorlardı. Tekrar başka ülkeden geldiğim için birinci sınıfta başlamam lazımdı." dedi.