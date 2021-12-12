'Yatak odamız' deyip Aziz yıldızı Suzan Kardeş anlattı! Türkan Şoray itiraf şaşırttı

Kosova doğumlu olan ve küçük yaşta ailesiyle birlikte Türkiye'ye göç eden Kardeş, "Bize, Türk gibi yaşamamız öğretildi Kosova'da. Benim birinci albümümün kitapçığında, 'Ben beş yüz yıl bir camiyle Müslümanlığımı, bir tek Türk okuluyla Türk'lüğümü korudum' yazar." dedi.