Yasmin Erbil'e sahte Instagram şoku! 'siz delirmişsiniz'

Mehmet Ali Erbil'in oyuncu Nergis Kumasar ile olan evliliğinden dünyaya gelen Yasmin Erbil'e Instagram'da şok... Ünlülerin adını kullanarak açılan sosyal medya hesaplarına bir yenisi daha eklendi. Yasmin Erbil'in ayakları adına sahte bir profil açıldığı ortaya çıktıç