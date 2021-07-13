Yasmin Erbil'e sahte Instagram şoku! 'siz delirmişsiniz'
Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil'in adına, hem de 'ayakları' için sahte hesap açıldı.
Mehmet Ali Erbil'in oyuncu Nergis Kumasar ile olan evliliğinden dünyaya gelen Yasmin Erbil'e Instagram'da şok... Ünlülerin adını kullanarak açılan sosyal medya hesaplarına bir yenisi daha eklendi. Yasmin Erbil'in ayakları adına sahte bir profil açıldığı ortaya çıktıç
"Yasmin Erbil'in dünyalar güzeli ayakları için açılmış bir hayran hesabı"
'Yasmin Erbil'in Ayakları' isimli sayfada "Dünyalar güzeli Yasmin Erbil'in dünyalar güzeli ayakları için açılmış bir hayran hesabıdır" açıklamasına yer verildi.
"Siz delirmişsiniz..."
Yasmin Erbil, 109 kişinin takip ettiği sayfanın ekran görüntüsünü "Siz delirmişsiniz..." notu ile paylaştı.
Yasmin Erbil kimdir?
Yasmin Erbil, şovmen Mehmet Ali Erbil'in ikinci evliliğini yaptığı ünlü oyuncu Nergis Kumbasar'dan 2 Aralık 1995 tarihinde, İstanbul'da dünyaya gelen küçük kızıdır.