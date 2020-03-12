Yasmin Erbil'den olay Koronavirüs paylaşımı! 'Abartıyorsun demeyin bana'

Dünyada neredeyse bütün kıtalara yayılan koronavirüs, şiddetini günden güne arttırmaya devam ederken ünlülerden de bu virüsün ne kadar tehlikeli olduğuna dair paylaşımlar geliyor. İnsanların bağışıklıklarını güçlendirmek için yoğun çaba sarf ettikleri şu günlerde pek çok ünlü isim paylaşımlara imza atıyor.