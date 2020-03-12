Yasmin Erbil'den olay Koronavirüs paylaşımı! 'Abartıyorsun demeyin bana'
1,5 yıldan fazladır nükset eden hastalığıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından İtalya'da okuyan arkadaşıyla yazışmaları paylaştı. Koronavirüs tehlikesinin şiddetini gözler önüne serdi.
Dünyada neredeyse bütün kıtalara yayılan koronavirüs, şiddetini günden güne arttırmaya devam ederken ünlülerden de bu virüsün ne kadar tehlikeli olduğuna dair paylaşımlar geliyor. İnsanların bağışıklıklarını güçlendirmek için yoğun çaba sarf ettikleri şu günlerde pek çok ünlü isim paylaşımlara imza atıyor.
Son olarak virüsün ne kadar tehlikeli olduğunu gözler önüne seren komedyen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, koronavirüs etkisi altındaki İtalya’da bulunan bir arkadaşıyla yaptığı yazışmaları takipçileriyle paylaştı ve böylelikle önemli bir uyarıda bulunarak koronavirüse dikkatleri çekti.
Arkadaşının Erbil'e yazışmasında, kullandığı, "Aşkım durum çok ciddi. Gerçekten. İtalya baya zor durumda. Milano kapalı her şey kaç gündür" sözleri tehlikenin şiddetini gözler önüne serdi.
Yasmin Erbil Kimdir?
Yasmin Erbil, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in ikinci evliliğini yaptığı ünlü oyuncu Nergis Kumbasar’dan 2 Aralık 1995 tarihinde, İstanbul’da dünyaya gelen küçük kızıdır.