Yasmin Erbil dekolteli pozunu kendi sansürledi! Daha önce Mehmet Ali Erbil de sansürlemişti
Daha önce göğüs dekoltesi babası Mehmet Ali Erbil'in sansürüne uğrayan Yasmin Erbil bu kez kendisi dekoltesini sansürledi.
Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın 25 yaşındaki kızları Yasmin Erbil cesur pozları ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Mehmet Ali Erbil'in kızının dekoltesini sansürlemesi çok konuşulmuştu.
Yakalandığı kaçış sendromu hastalığı nedeniyle ölümden dönen Mehmet Ali Erbil, Yasmin Erbil'in doğum gününde aylar sonra ilk defa ayakta görüntülenmişti.
Mehmet Ali Erbil'in aylar sonra görüntülenmesi kadar kızının dekoltesine sansür uygulaması da çok konuşulmuştu.
Babasının dekoltesini sansürlenmesinin ardından genç güzel sosyal medya hesabından dekolteli pozlarını paylaşmaya devam etmişti. Erbil'in son pozu ise herkesi şaşırttı.