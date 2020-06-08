Yasmin Erbil cesur bikinili halini eleştirenlere sert çıktı: Bana duyar kasmayın
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, yine bir iddialı pozuyla sosyal medyayı birbirine kattı. Bikinili halini paylaşan Erbil, eleştirilerin hedefi olunca ise cevabı sert oldu.
Yasmin Erbil, son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla yine magazin gündemine bomba gibi düşmeye devam ediyor. Cesur pozlarına bir yenisini bu kez bikinili haliyle ekledi. Erbil'in ip detaylı bikini pozu ise bu defa birçok olumsuz eleştiri aldı.
Koronavirüs salgını nedeniyle vaktini evinde geçirmeye geçiren Yasmin Erbil, tatile gitmediği için pijamasının üzerine ip detaylı bikini giyerek kamera karşısına geçti. Göğüslerini ön plana çıkaran bir bikini giyen Erbil'in pozu, takipçilerini rahatsız edince ise yine Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ''Duyar kasmayın'' mesajı verdi.
Yasmin Erbil, paylaşımında şunları yazdı:
"Sakın bana duyar kasmayın. Denizde gördüğünüz bikini çokta anlam yüklemeyin her şeye herkesin giydiği yaptığı şeyler bende bir başka oluyor sanırım alıştım."
Öte yandan geçtiğimiz günlerde Yasmin Erbil, Instagram üzerinden kendisine gelen mesajları ifşa etmeye başladı. Erbil, kendisine gelen son mesajı da tiye alarak, takipçileriyle paylaştı.