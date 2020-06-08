Yasmin Erbil cesur bikinili halini eleştirenlere sert çıktı: Bana duyar kasmayın

Yasmin Erbil, son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla yine magazin gündemine bomba gibi düşmeye devam ediyor. Cesur pozlarına bir yenisini bu kez bikinili haliyle ekledi. Erbil'in ip detaylı bikini pozu ise bu defa birçok olumsuz eleştiri aldı.