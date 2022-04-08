Yaşlıları saklayın! Squid Game yaratıcısından yeni film geliyor: Daha şiddetli olacak
Netflix'in rekorlar kıran yapımı Squid Game'in yaratıcısı Hwang Dong-hyuk'dan yeni bir film müjdesi geldi.
Netflix’in en çok izlenen yapımı olan ve Türkiye’de de hatırı sayılır bir izleyici kitlesi bulunan Squid Game’in yaratıcısından yeni film haberi geldi.
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Squid Game’in yaratıcısı Hwang Dong-hyuk, aynı derecede şoke edici ve hatta daha şiddetli sahneler içeren yeni bir yapım üzerinde çalıştıklarını açıkladı.
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Dong-hyuk, filmin adının ‘Killing Old People Club’ (Yaşlıları Öldürme Kulübü) olduğunu açıkladı.
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