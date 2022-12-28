Yaşlı ninenin araba nefreti şaşırttı! 110 yıllık ömründe 1 kez hastaneye gitti sırrı meğer...
İhlas Haber Ajansı
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110 yaşındaki Hazal Kaya her işini kendi yaparken nasıl bu kadar dinç kaldığı merak konusu oldu. Ömründe 1 kez hastaneye giden yaşlı kadının sırrını oğlu açıkladı. Hazal Kaya'nın arabaya olan nefreti ve "koronavirüs" inadı ise dikkat çekti.
Van’ın Bahçesaray ilçesi doğumlu, 6 çocuk ve 80 torun sahibi 110 yaşındaki Hazal Nine, ömrü boyunca bir kez hastaneye gitti.
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Kimsenin yardımı olmadan ihtiyaçlarını karşılayan Hazan Kaya, şu ana kadar sadece bir kez göz ameliyatı için hastaneye gitti.
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Bunun için de üç tekerlekli bisikletle hastaneye gitmeyi kabul eden Hazal Nine, ömrünün geri kalanında ise arabaya binmeyeceğini söylüyor.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı çok sevdiğini söyleyen Hazal Kaya, Rabia işareti de yaparak kendisine destek verdi.
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