Yaşlı adamı duygulandıran hediye! 37 yıl boyunca kullandı, 3 yıl önce saattı: Oğlu dayanamayıp geri aldı!

37 yıl boyunca ne yaptıysam, ne kazandıysam bu traktör ile yaptım

37 yıl boyunca başka traktör kullanmayan İbrahim Ersan, karşısında sattığı traktörü görünce büyük mutluluk yaşadı. Kendisine bu mutluluğu yaşatan oğlu Ramazan Ersan’a teşekkür eden İbrahim Ersan, “Çok sevindim. Oğlum baba malı traktörü geri almış. Gözümün önünde duruyor. Bu traktör ile çok anım var.