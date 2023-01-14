Yaşlı adamı duygulandıran hediye! 37 yıl boyunca kullandı, 3 yıl önce saattı: Oğlu dayanamayıp geri aldı!
ÇANAKKALE’nin Ezine ilçesinde yaşayan 86 yaşındaki İbrahim Ersan, çiftçiliği bıraktıktan sonra 2020 yılında 37 yıl boyunca kullandığı 1963 model traktörünü sattı. Hayatında başka traktör kullanmayan babası İbrahim Ersan’ın üzüldüğünü gören oğlu Ramazan Ersan (40), babasının ilk göz ağrısı traktörünü 3 yıl sonra satın alıp, kendisine hediye etti. Büyük mutluluk yaşanan İbrahim Ersan, boyanan ve bakımlarını yapılan traktörünü evinin önündeki garajında gözü gibi bakıyor.
Ezine ilçesinde yaşayan İbrahim Ersan, 2020 yılında yaşının ilerlemesi nedeniyle çiftçiliği bıraktı. Çiftçilik yaptığı sırada 37 yıl boyunca kendisine ait olan 1963 model 17 AF 681 plakalı traktöründen başka traktör kullanmadı. Bütün kazanımlarını ise sattığı traktörü ile çiftçilik yaparak kazandı. 3 yıl önce çiftçiliği bıraktıktan sonra traktörünü sattı.
37 yıllık traktörü ile çiftçilik yaptığı sıradaki bütün anıları giden babası İbrahim Ersan'ın üzüldüğünü gören oğlu Ramazan Ersan traktörü satın alıp, babasına hediye etmeye karar verdi. Araştırmaya başladı.
Ezine’de bir galeri de babasının satılık olan traktörünü buldu. Galeri sahibiyle görüşüp, durumu anlattı. Galerici ile anlaştıktan sonra traktörü satın aldı. Traktörün bakımlarını yaptırdı. Traktörü boyattı ve evin önüne getirerek, babası İbrahim Ersan’a hediye etti. İbrahim Ersan, boyanan ve bakımlarını yapılan traktörünü evinin önündeki garajında gözü gibi bakıyor.
37 yıl boyunca ne yaptıysam, ne kazandıysam bu traktör ile yaptım
37 yıl boyunca başka traktör kullanmayan İbrahim Ersan, karşısında sattığı traktörü görünce büyük mutluluk yaşadı. Kendisine bu mutluluğu yaşatan oğlu Ramazan Ersan’a teşekkür eden İbrahim Ersan, “Çok sevindim. Oğlum baba malı traktörü geri almış. Gözümün önünde duruyor. Bu traktör ile çok anım var.