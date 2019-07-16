Yaşlandırma akımına uydular! Ünlülerin bu halini görenler gözlerine inanamadı

Yaşlandırma akımına uydular! Ünlülerin bu halini görenler gözlerine inanamadı

Son günlerde sosyal medya platformlarında oldukça popüler olan yaşlandırma akımına ünlülerde katıldı. Ünlü isimlerin yaşlandırılmış halini görenler gözlerine inanamadı.

Yaşlandırma akımına uydular! Ünlülerin bu halini görenler gözlerine inanamadı - Sayfa 1

Sosyal medya kullanıcıların FaceApp isimli uygulamayı kullanarak yaşlandırılmış hallerini sosyal medyada paylaşması yeni bir akımın doğmasına neden oldu. Uygulamadaki filtreleri kullanan kullanıcılar yıllar sonraki hallerini hesaplarından paylaşıyorlar. 

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Yaşlandırma akımına uydular! Ünlülerin bu halini görenler gözlerine inanamadı - Sayfa 2

Oldukça popüler olan yaşlandırma akımına ünlü isimlerde ayak uydurdu. Ünlülerin yaşlandırılmış hallerini sosyal medya hesabından paylaşması renkli görüntüler oluşturdu.

İşte ünlülerin yaşlandırılmış halleri

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Yaşlandırma akımına uydular! Ünlülerin bu halini görenler gözlerine inanamadı - Sayfa 3

Defne Samyeli

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Yaşlandırma akımına uydular! Ünlülerin bu halini görenler gözlerine inanamadı - Sayfa 4

Defne Samyeli

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