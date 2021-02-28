Yaşını duyan inanamadı! Halle Berry yaptıkları ağızları açık bıraktı

Oscar ödüllü oyuncu Halle Berry, yaşıtlarına kıyasla çok farklı bir görüntü sergiliyor. Sadece cildinin ışıltısıyla değil aynı zamanda kaslarıyla hayranlarını şaşırtıyor. Berry bunu sağlayan şeyin düzenli olarak egzersiz yapmak olduğunu gösteriyor.