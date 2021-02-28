Yaşını duyan inanamadı! Halle Berry yaptıkları ağızları açık bıraktı
Dünyaca ünlü oyuncu Halle Berry sosyal medya hesabından paylaştıklarıyla ağızları açık bıraktı. Berry, kelimenin tam anlamıyla yıllara meydan okuyor.
Oscar ödüllü oyuncu Halle Berry, yaşıtlarına kıyasla çok farklı bir görüntü sergiliyor. Sadece cildinin ışıltısıyla değil aynı zamanda kaslarıyla hayranlarını şaşırtıyor. Berry bunu sağlayan şeyin düzenli olarak egzersiz yapmak olduğunu gösteriyor.
Halle Berry, yaptığı egzersizleri de sık sık sosyal medya sayfasından paylaşıyor. Hatta bu paylaşımlarda takipçilerini motive edecek mesajlar da veriyor
Oscar ödüllü Berry, ünlülerin spor eğitmeni olarak da tanınan Peter Lee Thomas ile de çalışıyor.
Son paylaşımında da onunla yaptığı çalışmaların bir dizi fotoğrafını paylaştı.